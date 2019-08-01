Путин оценил предложение Трампа о помощи в борьбе с лесными пожарами

Москва, 1 августа. Президент России Владимир Путин оценил предложение американского лидера Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров как залог будущего восстановления полноформатных отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил Трампу благодарность за предложение о помощи во время телефонного разговора. Он подчеркнул, что воспользуется предложением при необходимости. Президент РФ отметил, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с лесными пожарами. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать лесопожарные центры в Сибири. Ранее к главе правительства с таким предложением обратился губернатор Красноярского края Александр Усс, Медведев поддержал это предложение.

Министр обороны Сергей Шойгу приказал создать оперативный штаб для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. В беседе с Федеральным агентством новостей председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов пояснил, что привлечение армии для ликвидации последствий стихийных бедствий является общемировой практикой. Так происходило после землетрясений в Китае и аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн гектаров. Это на 12% больше, чем в 2018 году. Режим ЧС введен в пяти регионах страны, сообщает «Газета.ru».

Ранее Федеральное агентство новостей разбиралось, можно ли потушить всю горящую тайгу в Сибири.