Меган Маркл хочет скромно отметить свой день рождения

Лондон, 1 августа. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл 4 августа отметит свой 38-й день рождения. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник из Фрогмор-хауса (загородная резиденция членов британской королевской семьи).

Отмечается, что Маркл не собирается устраивать пышную церемонию или большую вечеринку. Вместо этого она намерена провести скромное мероприятие, на котором она проведет время с самыми близкими людьми, общаясь с ними в неформальной обстановке. С герцогиней будет ее сын Арчи – она собирается провести с ним целый день без помощи нянь.

«Она так любит его, так увлечена родительством, что все ее мысли больше сосредоточены на Арчи, а не на дне рождения. Она бы хотела небольшой праздничный обед с семьей и тихую вечеринку», — сообщает источник британским СМИ.

Пока нет информации о том, что подарит принц Гарри своей жене. По словам инсайдера, Маркл ничего не просила и уже совершенно счастлива тем, что у нее есть маленький Арчи.

Кроме того, стало известно, что в свой день рождения Маркл ждет особая аудиенция с королевой Елизаветой II, в ходе которой правительница Соединенного Королевства намерена подсказать герцогине, как полагается вести себя на публике, чтобы избежать конфузов.

Напомним, в мае поклонников удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видеоролике с супругом и их первенцем в Виндзорском замке. Маркл вышла к представителям СМИ в белом платье британского кутюрье Грейс Уолес Боннер с поясом, подчеркивающим ее талию. Фанатов восхитила смелость герцогини, которая появилась в таком наряде сразу после родов, несмотря на большой живот.

В начале мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился мальчик, которого назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.