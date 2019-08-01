США внесли в санкционный список главу МИД Ирана

Вашингтон, 1 августа. Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

На сайте минфина сообщается, что Зариф был внесен в список лиц особой категории, попадающей под санкции управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Позднее представитель администрации США сообщила журналистам, что Вашингтон продолжит «проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и союзникам».

По словам представителя Белого дома, претензии США к Ирану связаны с осуществлением ядерной и ракетной программ, а также «поддержкой терроризма в регионе» и угрозами судоходству.

В середине июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Тегерану. Тогда он подчеркнул, что среди возможных сценариев противодействия Ирану США рассматривают и военный.

При этом Помпео добавил, что администрация американского президента не будет запрашивать разрешения Конгресса на военные действия против Ирана, поскольку Белый дом обладает всеми полномочиями, чтобы «защищать американские интересы».

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Через год Иран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.

Отношения между странами еще более осложнились после нападения в Оманском заливе на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. Соединенные Штаты почти сразу заявили о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позднее задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero, на котором находились российские граждане. Вашингтон и его союзники увидели в таком шаге угрозу со стороны Ирана.