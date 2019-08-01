Россия оспорит оценку убытков «Нафтогаза» из-за потери активов в Крыму

Москва, 1 августа. Россия планирует оспорить оценку размера убытков, которые «Нафтогаз» представил в гаагский арбитраж по иску о потере активов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции», — заявили в Минюсте.

В министерстве подчеркнули, что не признают арбитражные решения по искам украинских бизнесменов и компаний, которые были вынесены с связи с воссоединением Крыма с Россией. Арбитражи не имеют юрисдикции на рассмотрение таких исков, отметили представители министерства. Промежуточные и арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.

Напомним, в марте «Нафтогаз» выиграл в Гаагском суде иск против России о взыскании ущерба из-за потери активов в Крыму. Позже Киев определил сумму убытков в 5,2 миллиарда долларов.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого в стране прошли новые президентские выборы. В марте того же года жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором большинством голосов проголосовали за воссоединение с Россией. Он соответствовал нормам международного права. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Тем не менее Украина считает полуостров своей «временно оккупированной территорией», сообщает «Газета.ru».