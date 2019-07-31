ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую процентную ставку

Вашингтон, 31 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пункта, до 2-2,25%, сообщает пресс-служба ведомства.

«В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2% до 2,25%», — говорится в сообщении ФРС США.

В ведомстве отметили, что в последние месяцы в США стабильно росло количество рабочих мест при низком уровне безработицы. Уровень инфляции в годовом выражении остается ниже 2%.

За снижение ставки проголосовали 8 из 10 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Объясняя причины решения о снижении ставки, председатель ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что главным поводом для этого послужила необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%. По его словам, данное решение должно ослабить действие неблагоприятных факторов на американскую экономику.

Пауэлл добавил, что не исключает в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке.

Отметим, за два дня до заседания президент США Дональд Трамп заявил, что ФРС должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны. Как передавал RT, он обрартил внимание на то, что «Евросоюз и Китай будут и дальше сокращать процентные ставки и закачивать деньги в свои системы, облегчая своим производителям продажу продукции».

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, реакция рубля на итоги заседания ФРС может быть не очень долгой, передает «Газета.ру». По его словам, возможно, что у рубля появится шанс совершить попытку временного укрепления до отметок 62,8-63,1 за доллар. В течение недели он ожидает движения курса российской валюты в диапазоне 62,7-63,8 рублей за доллар.