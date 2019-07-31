Актер Виторган в парике стал похож на Андрея Малахова

Москва, 31 июля. Известный актер Максим Виторган опубликовал в своем Instagram необычный снимок. В парике он стал похож на телеведущего Андрея Малахова.

На фотографии на Виторгане черный парик с длинными волосами и солнцезащитные очки. Актер пьет напиток через трубочку.

«Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим», — подписал снимок Виторган.

Поклонникам понравилась фотография актера, они сравнили его с Андреем Малаховым.

«Показалось Малахов», — написала nastasia_off.

«Ничего себе думаю у Малахова лицо вытянулось», — пошутила anya_i_erik.

Некоторым фанатом показалось, что на снимке Виторган похож на юмориста Александра Ревву и актера Джона Траволту.

«Рева + Малахов, какой то», — заметил shinydiskiengels.

Ранее СМИ сообщили, что у Виторгана роман с молодой актрисой Нино Нинидзе. Девушка младше Виторгана на 19 лет. Пара появилась на спектакле «Нод» на ВДНХ.

Отметим, что Нинидзе недавно развелась с актером Кириллом Плетневым. От него она родила сына. Максим Виторган пережил разрыв с журналисткой Ксенией Собчак. У них есть общий ребенок — сын Платон.

Во время развода Собчак и Виторган не подняли вопрос о разделе имущества. В браке они приобрели квартиру в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье. Это имущество было приобретено на деньги Собчак. Также телеведущая не стала требовать от Виторгана алименты. Вероятно, звезды договорилсь во внесудебном порядке.

Напомним, во время кинофестиваля «Кинотавр»в Сочи Собчак позировала с Константином Богомоловым перед камерами и улыбалась режиссеру.