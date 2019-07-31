Путин и Трамп провели телефонный разговор

Москва, 31 июля. Между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе беседы Трамп предложил российским властям свою помощь в борьбе с лесными пожарами. В ответ российский президент поблагодарил своего американского коллегу за внимательное отношение и предложение помощи и поддержки.

Путин отметил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа, напомнив, что в Сибири уже сформирована крупная авиагруппировка для тушения лесных пожаров.

Российский лидер рассказал своему коллеге из США, что на данный момент группировка МЧС сталкивается лишь с некоторыми сложностями при дозаправке и размещении самолетов.

Также оба президента договорились продолжать контакты – как в телефонном формате, так и в виде личных встреч.

Напомним, что последняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день июньского саммита G20 в Осаке. Беседа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, лидеры двух государств обсудили на встрече Вторую мировую войну. Путин и Трамп поговорили о том, какие потери понесли их страны, а также чья роль была решающей. По словам помощника президента РФ, в ходе беседы был отмечен вклад советского народа в победу.