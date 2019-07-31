Новейшие модификации Ил-76 и Ил-78 будут показаны на МАКС-2019

Москва, 31 июля. Модификации самолетов Ил-76 и Ил-78 будут показаны экспортным заказчикам во время авиасалона МАКС-2019.

Пресс-служба Рособоронэкспорта рассказала, что презентация будет организована для потенциальных заказчиков из Азии, СНГ, Африки, Арабского Востока и Латинской Америки.

Напомним, что авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области.

Ранее самолеты-дозаправщики Ил-78 ВКС РФ выполнили фигуры пилотажа в небе над Рязанью. Полет проходил в ночное время суток в сложных погодных условиях.