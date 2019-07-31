Аккаунт посольства РФ в Сирии восстановлен после блокировки

Вашингтон, 31 июля. Twitter-аккаунт посольства РФ в Сирии вновь функционирует после временной блокировки. В компании Twitter не стали комментировать инцидент.

Днем в среду официальный аккаунт посольства РФ в Сирии оказался заблокирован без объяснения причин со стороны соцсети. РИА Новости обратилось в компанию с просьбой прокомментировать причины блокировки аккаунта российской дипмиссии.

«Этот аккаунт функционирует. Мы не даем комментарии по конкретным аккаунтам из соображений охраны личных данных и безопасности», — заявил в ответ представитель пресс-службы компании Ян Планшет.

Работа аккаунта была восстановлена около 21.00 по московскому времени.

«Привет из солнечного Дамаска! Мы вернулись, целы и работаем нормально! Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку! Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нас! Оставайтесь с нами и призывайте своих друзей присоединиться, так как в дальнейшем при таких обстоятельствах нам понадобится гораздо более надежная поддержка», — говорится в сообщении посольства РФ.

В МИД РФ ранее заявили, что рассматривают блокировку как акт цензуры и нарушением свободы слова со стороны соцсети.

The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) July 31, 2019

Дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что блокировка аккаунта была связана с критикой организации «Белые каски».

Напомним, организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, была уличена в распространении фейков о якобы «ударах ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб». Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что «Белые каски» распространяют ложную информацию, публикуя постановочные кадры «ударов ВКС РФ». Представители посольства РФ в Великобритании призвали Лондон не опираться на фейки якобы правозащитной организации «Белые каски» при оценке сирийских событий. Единственным источником информации о якобы «ударах» являются «Белые каски», при этом организацию уже неоднократно уличали в распространении фейков.



В частности, ранее они распространили ложные данные о событиях в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. «Белокасочники» тогда сообщили, что якобы правительственные силы Сирии устроили химатаку в Думе, при этом они предоставили постановочные фотографии и видеоматериалы. Достоверность видео опровергли сами же актеры, принимавшие участие в постановочных съемках.

Федеральное агентство новостей подготовило материал, в котором рассказала для каких целей «Белые каски» распространили фейк про «авиаудар» российских и сирийских военных.