Крупный пожар произошел на заводе ExxonMobil в Техасе

Бейтаун, 31 июля. В техасском городе Бейтаун произошел пожар на заводе ExxonMobil, об этом сообщает телеканал KHOU 11 News.

По предварительной информации, 37 человек получили ранения в результате пожара, преимущественно ожоги. Подчеркивается, что их жизни вне опасности.

ExxonMobil является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Ее штаб-квартира расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.

Напомним, что ранее здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу. Отмечается, что во время удара не менее двух человек получили ранения. Как пишет Reuters, свидетели инцидента утверждают, что слышали не менее трех взрывов на месте происшествия. Из-за произошедшего американская компания намерена эвакуировать около 20 своих иностранных сотрудников.