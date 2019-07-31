Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама и Алеппо

405
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама и Алеппо

Алеппо, 31 июля. Боевики обстреляли 18 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, открывали огонь по населенным пунктам Беньямин и Маканис-эд-Дувайр провинции Алеппо; Хуайз, Джуббайн, Коркад, Кара-Джурн, Шария, Кафр-Нбуда, Калаат-эль-Мудик провинции Хама; Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Сандран, Сафсафа, Кара-Галиа, Джубб-эль-Ахмар, Калаат- Марза, Джурин и Айн-эль-Кантара провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе патрулирования освобожденных районов республики компетентные органы Сирии обнаружили подземный склад боеприпасов, оставшихся от террористов, которые ранее оккупировали окраины Дейр-эз-Зора, неподалеку от замка аль-Рахба. Склад содержал большое количество минометов различных калибров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров