Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама и Алеппо

Алеппо, 31 июля. Боевики обстреляли 18 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, открывали огонь по населенным пунктам Беньямин и Маканис-эд-Дувайр провинции Алеппо; Хуайз, Джуббайн, Коркад, Кара-Джурн, Шария, Кафр-Нбуда, Калаат-эль-Мудик провинции Хама; Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Сандран, Сафсафа, Кара-Галиа, Джубб-эль-Ахмар, Калаат- Марза, Джурин и Айн-эль-Кантара провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе патрулирования освобожденных районов республики компетентные органы Сирии обнаружили подземный склад боеприпасов, оставшихся от террористов, которые ранее оккупировали окраины Дейр-эз-Зора, неподалеку от замка аль-Рахба. Склад содержал большое количество минометов различных калибров.