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Истребитель F/A-18E разбился в Калифорнии

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Истребитель F/A-18E разбился в Калифорнии

Вашингтон, 31 июля. Американский истребитель F/A-18E разбился недалеко от военно-морской авиабазы China Lake в Калифорнии, сообщается в официальном блоге Twitter авиации ВМС США.

Инцидент произошел около десяти часов утра (21.00 по московскому времени). F/A-18E потерпел крушение вблизи военно-морской авиабазы China Lake. 

Истребитель F/A-18E разбился в Калифорнии

Как уточняет CNN, на данный момент судьба пилота неизвестна. В районе инцидента проводятся поисково-спасательные работы.

В мае, как передавал RT, в штате Северная Каролина штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение. Пилот вовремя катапультировался. После крушения его госпитализировали в медицинский центр в городе Нью-Берн для обследования.

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