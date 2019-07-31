Замеченные в Москве огромные слизни скоро исчезнут из города

Москва, 31 июля. Ярко-оранжевые слизни, которых москвичи обнаружили на Тверской-Ямской улице, не несут никакой угрозы и скоро исчезнут из города, заявил зоолог Илья Гомыранов.

По словам Гомыранова, обнаруженные слизни могут относиться к одному из двух видов: Arion rufus — красный придорожный слизень или Arion lusitanicus — лузитанский слизень. Отличить их могут только специалисты.

Предполагается, что надолго в городе они не задержатся, стать частью экосистемы столицы им не позволят реагенты, резкие изменения погоды и недостаточность питания. Оба вида относятся к сельскохозяйственным вредителям. Они питаются только спелыми плодами, побегами с корнями.

Гомыранов добавил, что их появление в Москве точно не несет никакой угрозы, передает «Газета.ру».

Ранее панику среди жильцов дома в центре Москвы, на 3-й Тверской-Ямской, посеяли огромные ярко-оранжевые слизни длиной более 10 см. Не исключено, что слизней попросту выбросил на улицу недобросовестный заводчик.

Ни людям, ни домашним животным контактировать со слизнями не рекомендуется — есть риск подцепить паразитов. Один из наиболее опасных — бычий цепень, ленточный червь, взрослая особь которого вырастает до 10 м в длину. Как сообщил Элмурод Расулмухамедов, глава Всероссийского общества охраны природы, важно предупредить детей, чтобы они не трогали их или после контакта тщательно мыли руки, передают «Вести.ру».