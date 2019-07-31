Минкомсвязи прокомментировало планы Huawei выпускать гаджеты с российской ОС

Москва, 31 июля. Гаджеты Huawei начнут выпускаться с российской операционной системой «Аврора». Как заявил замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов, в его ведомстве рассчитывают, что это произойдет уже в ближайшее время.

По его словам, пока нет информации об объеме устройств, а также предполагаемых рынках сбыта.

«Лично у меня нет сомнения, что появятся устройства Huawei, оснащенные платформой «Аврора». В каком объеме, на каких рынках - это все предмет дальнейших дискуссий, мы в них будем принимать активное участие <...> мы вам что-то расскажем, как только они подпишут соглашение о неразглашении, в ближайшее время, эта работа ведется», ― заявил он.

Мамонов добавил, что рассчитывает на выход устройств до конца года. Он отметил, что сейчас сотрудники Huawei ведут работу с компанией «Объединенные мобильные платформы», которая является разработчиком «Авроры».

Напомним, что в мае власти США ввели санкции против Huawei. По мнению Пентагона, производитель смартфонов «обладает тесными связями с правительством Китая», поэтому его деятельность «противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei. Китайская фирма уже подала иск в американский суд с требованием признать введенные против нее ограничения антиконституционными.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что попавшая под американские санкции компания-производитель смартфонов Huawei может найти замену Android в России.