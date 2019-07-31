Генсек ООН изучает запрос о проведении расследования авиаударов в Идлибе

Нью-Йорк, 31 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш изучает запрос членов Совбеза на проведение расследования авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, 10 членов Совета Безопасности ООН обратились с запросом о проведении расследования по факту авиаударов в провинции Идлиб.

«Мы получили запрос от ряда стран - членов Совета Безопасности, генеральный секретарь отнесся к нему очень серьезно», — пояснил Дюжаррик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности провел закрытые консультации по вопросу воздушных ударов в сирийской провинции Идлиб. По его словам, западные страны пытаются обвинить Россию в нанесении авиаударов по объектам социальной инфраструктуры в провинции Идлиб, чтобы сохранить присутствие террористов в регионе. Российский дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала ООН перепроверять информацию через Центр по примирению враждующих сторон, который круглосуточно работает в Сирии.