Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Генсек ООН изучает запрос о проведении расследования авиаударов в Идлибе

52
0 Оставить комментарий

Генсек ООН изучает запрос о проведении расследования авиаударов в Идлибе

Нью-Йорк, 31 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш изучает запрос членов Совбеза на проведение расследования авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, 10 членов Совета Безопасности ООН обратились с запросом о проведении расследования по факту авиаударов в провинции Идлиб.

«Мы получили запрос от ряда стран - членов Совета Безопасности, генеральный секретарь отнесся к нему очень серьезно», — пояснил Дюжаррик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности провел закрытые консультации по вопросу воздушных ударов в сирийской провинции Идлиб. По его словам, западные страны пытаются обвинить Россию в нанесении авиаударов по объектам социальной инфраструктуры в провинции Идлиб, чтобы сохранить присутствие террористов в регионе. Российский дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала ООН перепроверять информацию через Центр по примирению враждующих сторон, который круглосуточно работает в Сирии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров