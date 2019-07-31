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Самый короткий тюремный срок в истории Великобритании составил 50 минут

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Самый короткий тюремный срок в истории Великобритании составил 50 минут

Лондон, 31 июля. В Великобритании мужчину приговорили к самому короткому тюремному сроку в истории страны. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Суд приговорил 23-летнего Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете к лишению свободы сроком на 50 минут. Кроме того, парень должен пройти 80 часов исправительных работ и реабилитацию. Также суд запретил Дженкинсу употреблять наркотические вещества.

Сообщается, что инцидент, ставший причиной судебного разбирательства в отношении британца, произошел 30 мая. Молодой человек, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, разбил метлой окно бывшей девушки, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.

В суде Дженкинс признал себя виновным. Он зачитал два письма с извинениями. Также подсудимый извинился перед девушкой и сотрудниками правоохранительных органов. Дженкинс добавил, что причиной его поступка стало употребление алкоголя и наркотических веществ.

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Источник: Daily Mail
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