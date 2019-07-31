Малайзия призывает отказаться от обвинений в адрес России по делу MH17

Москва, 31 июля. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — цитируют Абдаллу «Известия».

Министр напомнил, что расследование еще не закончено, но при этом западные партнеры «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».

Абдалла отметил, что из-за ситуации с MH17 двусторонние отношения с РФ не пострадали, «у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета». Он также указал на то, что западные страны, участвующие в расследовании, отказывают властям Малайзии в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Лайнер был сбит зенитной ракетой, и во время крушения все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Международная следственная группа подозревает в совершении преступления троих россиян и одного украинца. Однако даже в самой Малайзии не верят в достоверность выводов комиссии и считают расследование политически мотивированным.

Как отметил ранее МИД РФ, произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.