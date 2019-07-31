Совбез ООН проведет консультации в связи с ракетными пусками КНДР

Нью-Йорк, 31 июля. Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации в этот четверг, на которых будут обсуждаться ракетные пуски КДНР. Об этом сообщает источник в организации.

«Великобритания, Франция и Германия запросили встречу. Польша, председательствующая в СБ с августа, приняла решение о ее проведении в четверг, в первую половину дня (ориентировочно в 17:00 по московскому времени)», ― сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в СБ ООН.

Как сообщается, обеспокоенность ракетными пусками выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, таким образом генсек напомнил о скорейшем достижении денуклеаризации Корейского полуострова.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея ранее заявил, что со стороны Северной Кореи был проведен пуск двух баллистических ракет, которые преодолели 250 километров. Обе ракеты были запущены с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в направлении Японского моря.

Напомним, что 25 июля, по информации Yonhap, военные Южной Кореи сообщили о пуске двух неопределенных снарядов в Японское море со стороны КНДР. СМИ заявляют, что были запущены баллистические ракеты малой дальности. По данным министерства национальной обороны Южной Кореи, одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км.