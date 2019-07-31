Донецк, 31 июля. Украинские силовики 38 раз нарушили перемирие в Донбассе с момента его вступления в силу 21 июля, об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В период с 21 июля представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня», — заявил в ДНР.

В ДНР отметили, что украинские силовики использовали при обстрелах минометы калибра 120 и 82 миллиметра: один раз был применен миномет калибра 120 миллиметров и пять раз калибра 82 миллиметра, выпустив 19 мин.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Контактная группа по Донбассу согласовала режим прекращение огня. Перемирие вступило в силу 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже 21 июля.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики провели серию управляемых взрывов на своих позициях под Мариуполем для того, чтобы имитировать разрывы артиллерийских снарядов. В Донецке предполагают, что ВСУ взорвали свои позиции под Мариуполем, чтобы обвинить ДНР в обстреле позиций 35-й бригады морской пехоты.