Властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена, сообщили СМИ

Нью-Йорк, 31 июля. Администрация США получила разведданные, которые свидетельствуют о смерти Хамзы бен Ладена — сына ликвидированного в 2011 году главаря запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида»1 Усамы бен Ладена. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

При этом отмечается, что официальные лица не предоставили подробности, где и когда умер Хамза бен Ладен, а также сыграли ли США какую-либо роль в его смерти. Кроме того неясно, считает ли Вашингтон информацию о смерти сына Усамы бен Ладена подтвержденной.

По данным телеканала, ранее Хамза бен Ладен был замечен в некоторых видеозаписях террористов. Также сообщалось, что он выступал с угрозами в адрес США. Госдепартамент Штатов объявил награду в размере до миллиона долларов за информацию о местонахождении сына экс-главаря «Аль-Каиды».

В марте 2019 года сообщалось, что Хамза бен Ладен лишен властями Саудовской Аравии подданства.

1 Организация запрещена на территории РФ.