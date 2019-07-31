Посольство РФ обвинило британские СМИ в предвзятом освещении митингов в Москве

Лондон, 31 июля. Британские СМИ избирательно и предвзято освещают незаконные митинги за рубежом, в том числе в Москве. Однако при освещении акций в Великобритании зарубежная пресса ограничивается от нападок на власти страны. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

В российском посольстве отметили, что разгон незаконных митингов в Великобритании и других странах не становится поводом для нападок на правоохранительные органы со стороны СМИ. В пример в дипведомстве привели полное молчание в прессе о жестоком подавлении демонстраций «желтых жилетов» в Париже, в ходе которых погибли более 10 человек. При этом события в Гонконге не сходят со страниц британской прессы уже многие дни.

В посольстве РФ не сомневаются в профессионализме стражей порядка Великобритании, которые «честно и добросовестно выполняют свой долг». В ведомстве добавили, что британские правоохранители накопили богатый опыт разгона незаконных митингов, которые стали в Королевстве «неотъемлемой частью так называемого демократического процесса».

«При этом британские полицейские, которые наделены широкими правами на применение силы, могут еще и похвастаться солидным арсеналом спецсредств для разгона демонстрантов, которые были, например, использованы во время протестов 2014–2016 годов», — добавил представитель британского ведомства.

В посольстве РФ напомнили, что в Великобритании участники беспорядков несут уголовную ответственность, за организацию незаконных митингов можно получить до 10 лет тюрьмы. При этом к ответственности организаторов и участников незаконных митингов в Великобритании привлекают уже после акций по данным с камер видеонаблюдения.

Несогласованный с властями Москвы митинг прошел в столице 27 июля. Организаторами незаконной акции выступили уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации на выборы. Неизвестные провокаторы распылили в толпе слезоточивый газ и швырялись бутылкам с водой, в результате чего трое стражей правопорядка пострадали. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских.

Полиция оформила 1,23 тысячи протоколов об административных правонарушениях в отношении задержанных за участие в незаконном митинге. К административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга был привлечен 791 человек, 406 задержанным выписали протоколы за участие в незаконном митинге, повлекшее создание помех для жизнеобеспечения.