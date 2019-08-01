Сирия, 1 августа. Курды понесли потери в результате взрыва и нападения неизвестных в Хасаке. САА заняла окраины Аз-Зака на северо-западе Хамы. Турция и курды продолжили стягивать силы и укреплять позиции на сирийско-турецкой границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на западе Алеппо и в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели новый этап подрывных работ к юго-востоку от Алеппо; выбили исламистов из окрестностей города Аз-Зака на северо-западе Хамы; обследовали территории северо-западнее Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на военный штаб курдов в Ракке; взяли на себя ответственность за взрыв мотоцикла на юге Хасаки.

Курды: подверглись обстрелам протурецких боевиков в Северном Алеппо; заявили о задержании 30 террористов ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре; вели борьбу со «спящими ячейками» ИГ1 на севере Ракки; эвакуировали жителей из пригорода Хасаки; продолжили укреплять позиции на сирийско-турецкой границе; возобновили принудительную мобилизацию в Ракке; лишились двух бойцов в результате вылазки неизвестных вблизи Хасаки.

ВС Турции: направили подкрепление к границе с Хасакой.

Международная коалиция: провела боевые вылеты на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

В Западном Алеппо продолжились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Противоборствующие стороны обменивались ударами в районе населенного пункта Тель-Баджер юго-восточнее административного центра провинции, передавал медиапортал Jisr TV. Согласно данным военного источника в сети Twitter (alfuratagency), поддержку силам САР оказывали российские ВКС, которые атаковали военные объекты исламистов в районе города Аль-Атариб.

В то же время в северной части региона в минувшие сутки отмечались перестрелки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) с одной стороны и бандгруппами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке Турции, с другой. По данным Twitter-канала (RojavaNetwork), столкновения инициировали протурецкие боевики, которые открыли огонь по городу Мараназ. Позднее под ударом джихадистов также оказалось поселение Соканга, в котором разорвались по меньшей мере 30 снарядов, выпущенных исламистами. Курдские источники передавали, что это привело к пожарам, а также разрушению ряда жилых домов.

На юго-востоке от Алеппо поблизости от озера Аль-Джаббуль продолжили работу инженерные части сирийской армии. Агентство новостей SANA News передавало, что правительственные подразделения занимались ликвидацией следов военного присутствия террористов «Исламского государства» в этом районе в период с 7.00 до 14.00.

К вечеру поступила информация о том, что в районе Аль-Баба состоялся обмен пленными между Сирийской арабской армией (САА) и протурецким формированием «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», подробности которого до сих пор не оглашались.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне стали известны результаты рейдов курдов, проводившихся в городах Восточного Дейр-эз-Зора Шхиль, Дибан и Аль-Бусейра. Согласно информации военного источника в Twitter (NotWoofers), как минимум 30 террористов «Исламского государства» были арестованы в ходе обысков. Тем не менее, как полагают местные активисты, не исключено, что среди задержанных присутствуют и необоснованно обвиненные в связях с ИГИЛ гражданские лица. В поддержку «Демократических сил Сирии» (SDF) вылеты в регионе осуществили военные самолеты западного альянса, которые ударили по районам предполагаемых укрытий «спящих ячеек» террористической группировки. О возможных жертвах среди мирного населения все еще ничего неизвестно.

Во второй половине дня военные Сирийской арабской армии (САА) также приступили к обследованию территорий на противоположном берегу реки Евфрат, арестовав несколько подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ лиц в районе населенного пункта Ат-Табни, расположенного северо-западнее административного центра провинции. Об этом сообщал Twitter-канал (DeirEzzor24).

Стало известно о том, что курды вновь приступили к работам по ликвидации СВУ и боеприпасов, обнаруженных после выхода отсюда боевиков ИГ, в городе Багуз-Фаукани. Согласно данным агентства новостей Al Manar News, разминирование территорий происходит очень медленно, а на улицах города до сих пор можно увидеть тела людей.

Провинция Ракка

Курды продолжили пополнять свои ряды в провинции путем насильственной вербовки гражданских лиц. Как передавало информагентство Al Manar News, несколько мирных жителей были взяты под стражу в пригороде Ракки. Напомним, ранее также сообщалось о введении уголовного наказания за уклонение от службы в «Демократической армии Сирии» (SDF).

Также поступали данные о нападении курдов на дом одного из гражданских лиц в пригороде административного центра региона. О том, что стало причиной налета, до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Хама

В прифронтовой зоне на северо-западе Хамы накануне интенсифицировались столкновения между правительственными войсками и исламистами вооруженной оппозиции. По данным военного источника в сети Twitter (dannymakkisyria), Сирийская арабская армия (САА) атаковала позиции боевиков недалеко от населенного пункта Аз-Зака. В результате ожесточенных боев под контроль сил САР перешли фермы в окрестностях города. В свою очередь, исламисты публиковали сообщения о потерях САА в данном районе, которые, однако, не получили подтверждения от официальных источников. Twitter-канал (OGNreports) отмечал, что активизации действий со стороны САА предшествовал обстрел джихадистами населенных пунктов Аль-Джаид, Аль-Хувейз, Аль-Хакура, Аш-Шатха и Ар-Расиф.

Боевые вылеты в северной части провинции продолжили осуществлять ВКС России. Информационный портал Baladi-News передавал, что точечным авиаударам ВКС РФ подверглись опорные пункты радикалов вблизи Аль-Латамины и Кафр-Зеты. Во второй половине дня российские военные самолеты также были замечены в южной части соседнего Идлиба.

Провинция Хасака

К границе с Хасакой продолжили прибывать турецкие военные конвои. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27_), еще одна партия солдат и военной техники была переброшена в пограничный с САР район Джейланпынар в южной части турецкой провинции Шанлыурфа.

В одном из пригородов административного центра региона было обнаружено заминированное транспортное средство. По информации Twitter-канала (RojavaNetwork), местные жители были эвакуированы. Никаких сведений о том, была ли бомба демонтирована, все еще не поступало.

В то же время взрыв в городе Маркада курдам предотвратить не удалось. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (bruceyboy90), детонация заминированного мотоцикла обернулась гибелью двух и ранением еще трех курдских бойцов. Подконтрольные ИГИЛ медиапорталы заявили о причастности террористов к случившемуся. Также сообщалось о вылазке неизвестных у населенного пункта Тель-Тамур, где были застрелены два члена SDF.

На севере провинции вновь фиксировались вылеты ВВС международного альянса. Медиапортал Euphrates Post передавал, что самолеты возглавляемой США коалиции были замечены в районе населенных пунктов Тель-Хамис и Джаза. Между тем курды продолжили укреплять позиции на сирийско-турецкой границе, занимаясь рытьем тоннелей вблизи города Рас Аль-Айн.

1 Организация запрещена на территории РФ.