Сирия, 31 июля. Более тысячи сирийцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки. Состоялся обмен пленными между САА и протурецкими боевиками на севере Алеппо. Курды освободили несколько ранее арестованных жителей в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии атаковали позиции исламистов в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обмен пленными с протурецкими боевиками в районе Аль-Баба на севере Алеппо; подверглись обстрелам джихадистов на окраинах «Большого Идлиба».

Курды: освободили нескольких ранее задержанных гражданских лиц в Дейр-эз-Зоре; арестовали молодого человека в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: нейтрализовали ряд террористов ИГ1 и их укрытия на границе провинций Дияла и Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что на американской военной базе, расположенной недалеко от деревни Ас-Сабат Фаукани на северо-востоке провинции, вспыхнул пожар. О причинах возгорания и последствиях случившегося в настоящий момент ничего неизвестно. Как известно, данные территории находятся под контролем курдских вооруженных формирований.

Между тем военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) сообщает о том, что на контрольно-пропускном пункте «Абу Зиндин», находящемся неподалеку от города Аль-Баб, состоялся обмен пленными между правительственными войсками и протурецкой группировкой «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (AlSharqia24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) освободили из-под стражи нескольких мирных жителей, задержанных во время рейда в городе Аль-Кашкия в субботу. Напомним, ранее поступали сведения о том, что курдские радикалы проводят задержания гражданских лиц с целью получения выкупа. Так, под арестом не раз оказывались сирийцы, которые имеют косвенную связь с террористами, являясь их дальними родственниками.

Тем временем в северной части провинции в населенном пункте Абу Хашаб был задержан молодой человек по имени Дауд Мухаммед Аль-Джасем. Предполагается, что он будет направлен на принудительную службу в SDF.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон предоставил данные о числе сирийских граждан, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за последние сутки. Из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 397 беженцев. В то же время еще 719 человек пересекли границу с Иорданией через контрольно-пропускной пункт «Насиб», находящийся на юге Даръа. Таким образом, общее число сирийцев, въехавших в САР за последние 24 часа составило 1116. Напомним, в Сирию ежедневно приезжают сотни перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть родные районы после их оккупации боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства»1. Основными факторами роста потока возвращающихся граждан стало освобождение большей части страны правительственными силами, а также усилия сотрудников ЦПВС.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (OGNreports) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками у линии разграничении сил сторон. Исламисты в очередной раз открыли огонь по подконтрольным Сирийской арабской армии (САА) населенным пунктам Ас-Суккария и Аль-Дахабия, задействовав тяжелую артиллерию. Информация о возможных жертвах среди мирных жителей пока уточняется.

В качестве ответных действий ВВС Сирии и ВКС РФ прибегли к боевым вылетам в зонах дислокации радикалов. Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, авиация союзников атаковала военные объекты исламистов в окрестностях Хан-Шейхуна, а также в районе населенных пунктов Хиш, Ариха и Аль-Амирия. Также, по информации Twitter-канала (Step_Agency), под ударом оказались укрепления джихадистов на подступах к Кафр-Саджне.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают спецоперацию, целью которой является выявление и уничтожение так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что правительственным войскам удалось обнаружить новые убежища террористов в районе границы между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин. О числе ликвидированных боевиков на данный момент ничего неизвестно. Напомним, несмотря на то, что территории Ирака были объявлены полностью зачищенными от радикалов террористической группировки еще в конце 2017 года, их подпольные группы все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.