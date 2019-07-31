Москва, 31 июля. Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал «элементом нездоровой конкуренции» решение США о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В среду комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о введении санкций против всех, кто участвует в проекте «Северный поток — 2».

Швыткин в интервью RT обратил внимание, что данные санкции США затрагивают не только Россию, но и страны ЕС, понимающие, «что «Северный поток — 2» несет в себе экономическую целесообразность и выгоду».

Политик назвал подобные решения комитета сената конгресса США «элементом нездоровой конкуренции».

«Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих Соединенных Штатах по некоторым направлениям в области экономики», — резюмировал он.

Санкции, которые одобрил комитет по иностранным делам Сената США, грозят компаниям и физлицам, которые продают или сдают в аренду корабли для строительства газопровода, обслуживают подобные суда или страхуют их, сообщала «Газета.ру». В частности, под ограничительные меры могут попасть швейцарская Аllseas и итальянская Saipem, которые укладывают трубы на морском участке «Северного потока — 2», сообщает агентство Reuters.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии. Реализация проекта идет успешно, на данный момент уложены около 300 километров трубопровода. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы. Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.