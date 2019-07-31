Пентагон оправдался в ответ на обвинения Минобороны РФ в подготовке боевиков в Сирии

Вашингтон, 31 июля. Пентагон заявил, что международная коалиция в Сирии «продолжает помогать партнерским силам» в борьбе террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), в ответ на обвинения со стороны Минобороны России.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что инструкторы армии США ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков «Магавир ат-Таура» в районе 55-километровой зоны вокруг военной базы «Ат-Танф» в Сирии. По его словам, прошедших подготовку боевиков перебрасывают вертолетами США в Заевфратье. Наиболее подготовленные диверсанты отправляются на подконтрольные Дамаску территории для уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов.

В пресс-службе международной коалиции, которая действует в Сирии под руководством США, прокомментировали сообщение Сергея Рудского.

«Международная коалиция из 80 стран продолжает помогать нашим партнерским силам в борьбе против ИГ1. Совместная объединенная оперативная группа — Операция «Непоколебимая решимость» работает рядом, с и через силы партнеров для разгрома ИГ в определенных районах Ирака и Сирии и создает условия для дальнейших действий, направленных на увеличение стабильности в регионе», — ответили в коалиции в комментарии РИА Новости.

Ранее уже поступали сведения о том, что на базе лагеря беженцев «Эр-Рукбан» проводится вербовка и подготовка боевиков. Эта информация подтверждается рассказами боевиков-диверсантов, задержанных сирийской контрразведкой: например, захваченный в провинции Даръа член диверсионной группы подробно рассказал, как его готовили для совершения террористических актов.

Как отмечал в комментарии Федеральному агентству новостей доктор военных наук Анатолий Матвийчук, мотивация бандформирований предельно проста: они сейчас изолированы в районе Ат-Танфа, и средств к существованию и нормальных условий для жизни у них нет. Американцы со своими финансовыми возможностями пользуются этим и нанимают бойцов, чтобы те действовали строго в интересах политики США.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сейчас на первый план в стране выступает политическое урегулирование и восстановление, а также возвращение беженцев.

Западная коалиция США проводит в Сирии и Ираке с 2014 года операцию против террористов группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Официальный Дамаск неоднократно подчеркивал, что коалиция действует на территории САР незаконно. Правительство Сирии также требовало, чтобы боевые операции западных стран были прекращены, а их военный контингент покинул страну. 29 июля стало известно, что мирные жители деревни Аль-Зер провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате удара авиации коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.