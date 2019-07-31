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Армия Сирии и протурецкие группировки провели обмен пленными  

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Армия Сирии и протурецкие группировки провели обмен пленными  

Алеппо, 31 июля. К востоку от Алеппо прошла операция по обмену пленными между сирийской армией и протурецкими вооруженными группировками, входящими в коалицию «Щит Евфрата».

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», обмен пленными прошел около контрольно-пропускного пункта в районе Дейр-Каак, где находится также гуманитарный коридор. Боевики отпустили 15 сирийских военнослужащих. 

Ранее правительственная армия Сирии обменяла девять боевиков оппозиции на такое же число своих людей. Обмен, организовать который Дамаску помогли Россия, Турция и Иран, состоялся в городе Тадеф провинции Алеппо.

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Источник: Аль-Маядин
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