Скончался режиссер легендарных бродвейских мюзиклов

Рейкьявик, 31 июля. Известный режиссер и продюсер бродвейских мюзиклов Харольд Принс скончался на 92-м году жизни в Рейкьявике, об этом сообщил композитор Эндрю Ллойд Уэббер в комментарии AP.

Выдающиеся постановки Принса прославили Бродвей, под его руководством были поставлены «Призрак оперы», «Кабаре», «Компания», «Суини Тодд» и другие легендарные спектакли.

«Весь современный музыкальный театр обязан ему практически всем», — заявил Уэббер.

За свою 50-летнюю карьеру Принс удостоился рекордного количества премий Tony Awards – 21. По словам публициста Рика Мирамонтеса, режиссер скончался после непродолжительной болезни. У него остались жена, трое детей и трое внуков.

Ранее стало известно, что голливудский актер Рутгер Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни.