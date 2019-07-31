Ребенок погиб при обстреле боевиков в Алеппо

Алеппо, 31 июля. Ребенок погиб, еще двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками жилого квартала города Алеппо, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, под минометным обстрелом террористов оказался квартал Зебдия в городе Алеппо. Жертвой обстрела оказался ребенок. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в южной части кантона Африн в провинции Алеппо вспыхнули пожары. К их возникновению привели артиллерийские обстрелы протурецких боевиков в районе населенного пункта Соканга, расположенного на линии разграничения сил сторон, предпринятые несколькими часами ранее.

На западе провинции не утихают вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандформирований. В среду сообщалось, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам противника на окраине населенного пункта Тель-Баджер к юго-востоку от административного центра региона.