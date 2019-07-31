Медведев поручил создать лесопожарные центры в Сибири

Красноярск, 31 июля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Создать центры для тушения лесных пожаров предложил губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона отметил, что создание базы позволит хотя бы частично перевести площади в зоне контроля в зону охраны. Медведев поддержал предложение губернатора Красноярского края.

«Пересмотр границ зон контроля и создание соответствующего центра на севере», — подытожил глава Кабмина РФ.

Медведев поручил обобщить данные и подготовить предложения по созданию центров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Премьер-министр отметил, что «пожары никаких границ не разбирают», возгорания есть и на Дальнем Востоке.

Кроме того, в ходе совещания в Красноярске Медведев предложил пересмотреть существующие нормативы «зон контроля при пожарах». Также Медведев поручил контролировать вопросы по предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне пожаров и следить за здоровьем жителей. Глава Кабмина РФ сообщил, что регионам будет оказана поддержка по линии федерального центра и бюджета РФ.

В ходе совещания глава Красноярского края сообщил, что пожары в зоне охраны действуют на площади в 5 тысяч гектаров, в течение трех дней они могут быть ликвидированы. Губернатор добавил, что региону необходимо 350 млн рублей для того, чтобы увеличить интенсивность применения авиации для тушения пожаров в зоне контроля.