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Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

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Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Москва, 31 июля. Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Обвиняемый мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну

Как сообщает ТАСС, Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября в отношении Ещенко, подозреваемого в совершении преступления по статье «Государственная измена».

Материалы дела засекречены.

Ещенко мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну. Статья о госизмене предполагает наказание на срок от 12 до 20 лет.

Неделей ранее Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении гостайны. Как сообщал RT, Кондратьева приговорили к двум годам лишения свободы, Асеевой назначено 100 тыс. рублей штрафа.

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Источник: ТАСС
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