За сбор урожая украинцам обещают платить машинами и квартирами

Представители сразу нескольких крупных агропромышленных предприятий Украины обратились к согражданам с призывом «спасти урожай 2019 года». Согласно информации официального Киева, на данный момент система украинского сельского хозяйства испытывает катастрофическую нехватку рабочих рук: в некоторых областях абсолютное большинство местных жителей выехали на заработки в сопредельные государства.

На этом фоне аграрии пообещали каждому сотруднику, который проработает хотя бы два месяца на отведенном ему участке, «солидное вознаграждение». Отдельные работодатели гарантировали своим потенциальным подчиненным земельные паи и жилье в элитных дачных поселках. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Жительницу Чернигова Антонину Ивановну телефонный звонок застал в тот момент, когда она проводила утренние процедуры.

«Мы предлагаем вам работу. Лично вам не придется ничего делать, только срезать листья кукурузы, — пообещал в трубке мужской голос. — А вот если вы приведете с собой двух знакомых, мы вам повысим ставку».

На вопросы, откуда незнакомец узнал ее номер и сколько она и ее знакомые будут получать, Антонина Ивановна, бывшая учительница математики, получила стереотипный ответ: «Случайное совпадение цифр».

В «случайное совпадение цифр» не поверил куратор украинской общественной организации «Юридическая защита» Андрей Брюх. Прочитав в киевской областной газете о наборе «всех желающих заработать себе на машину», активист поинтересовался у подателей сего объявления, насколько законным является упомянутое предложение. Оказалось — вполне законным.

«Я не хочу говорить о моральной стороне такой сделки: вероятно, владельцы земельных наделов в итоге станут штрафовать работников и до автомобилей дело не дойдет, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но интересен сам факт: сегодня Украина, чье сельское население массово работает на полях в Польше, Латвии, Литве и даже на виноградниках в Италии и Греции, крайне нуждается в рабочих руках. Нет никаких сомнений в том, что такое положение вещей должно стать некоторым «звонком» для новой украинской власти».

О том, что упомянутая украинская власть здесь ни при чем, заявляют сами аграрии.

«Мы ничего не будем просить у Киева, пусть нам только не мешают, — сказал корреспонденту ФАН главный инженер одного из украинских аграрных холдингов Станислав П. — Нам нужно собрать урожай, и для этого я просто обязан хоть как-то стимулировать население. Моему начальству все равно, кто будет выкапывать картофель и складировать зерно: пусть это будет или учительница математики, или профессор филологии. Все они получат причитающиеся им деньги. А самые активные из них обзаведутся машинами и квартирами».

Любопытно, что тот же официальный Киев в этой связи сохраняет некое хладнокровие.

«На Украине на сегодняшний день собрано около 32 тонн зерна, и этот процесс будет продолжаться, — заявил на основе конфиденциальности Федеральному агентству новостей чиновник министерства аграрной политики и продовольствия Украины. — На основе уже заключенных контрактов с агрохолдингами мы получили львиную долю государственного заказа. Как отдельные предприятия на селе справляются с взятыми на себя обязательствами, нас не интересует. Ни машин, ни квартир, ни дач наемным работникам мы не раздаем».

Тем временем в украинском сегменте Интернета все чаще появляются объявления о наборе так называемых «групп спасения урожая 2019 года».

«Если не вы, то кто же?» — вопрошают создатели всевозможных соответствующих форумов.

На бескорыстие пользователей упомянутые создатели явно не рассчитывают и на вопрос: «Цена участия» — отвечают просто и лаконично: «Договоримся».

«Для уборки урожая по всей Украине необходимо около 200 тысяч человек, — подчеркнул киевский экономист Валерий Малышев. — Учитывая катастрофический уровень безработицы в нашей стране, десятки тысяч моих сограждан воспримут этот призыв как посыл к действию. Машины и дома, конечно, в итоге получат единицы, но это не самое главное».

А в «случайное совпадение чисел» экономист не верит.