Красноярский губернатор назвал срок ликвидации пожаров в зоне охраны

Красноярск, 31 июля. Пожары в зоне охраны действуют на площади в 5 тысяч гектаров, в течение трех дней они могут быть ликвидированы, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«В зоне охраны у нас сегодня действуют пожары на площади 5 тысяч гектаров, и я думаю, в течение трех дней они будут ликвидированы», — заявил Усс на совещании по вопросу лесных пожаров под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава Красноярского края добавил, что региону необходимо 350 млн рублей для того, чтобы увеличить интенсивность применения авиации для тушения пожаров в зоне контроля.

Леса Сибири горят уже в течение нескольких недель. Жители Сибирского федерального округа ранее подписали петицию с призывом ввести режим ЧС в регионе. По данным на 31 июля, лесные пожары охватывают почти 2,8 млн гектаров в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

В среду Медведев прибыл в Красноярск для проведения совещания. Глава российского правительства предложил пересмотреть существующие нормативы «зон контроля при пожарах». Также Медведев поручил контролировать вопросы по предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне пожаров и следить за здоровьем жителей. Глава Кабмина РФ сообщил, что регионам будет оказана поддержка по линии федерального центра и бюджета РФ.

Ранее стало известно, что к тушению пожаров в среду приступили самолеты МЧС России. Самолет Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район Красноярского края. В течение последних суток удалось ликвидировать более 30 лесных пожаров на территории России. На данный момент потушено 4,5 тысячи гектаров леса.