Алибасов не будет судиться с производителем «Крота»

Москва, 31 июля. Продюсер Бари Алибасов заявил, что не будет судиться с производителем средства для прочистки труб «Крот», которым он случайно отравился.

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — пояснил Алибасов.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с острым химическим отравлением. Позднее сын Алибасова сообщил, что отец случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав его с питьевым йогуртом. В результате отравления Алибасов получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. После госпитализации врачи ввели Алибасова в состояние искусственной комы, в которой он находился до 11 июня. 17 июня Алибасова выписали из больницы, передает ТАСС.

Ранее PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, заявил, что семья Алибасова планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб. По его словам, родственники Алибасова намерены заставить производителя изменить упаковку, чтобы не допустить отравления людей, которые имеют проблемы со зрением.