Эксперты рассказали о конкурентоспособных ИТ-приложениях в РФ

На встрече в правительстве РФ в среду, 31 июля, обсуждают возможность импортозамещения отечественными ИТ-приложениями и их предустановку на мобильные гаджеты. Эту инициативу прокомментировали Федеральному агентству новостей представители компании «Доктор Веб», которые также принимают участие в дискуссии на высшем уровне.

«Мы давно работаем на глобальных рынках и абсолютно уверены, что отечественные ИТ-решения, прежде всего в области антивирусной защиты, вполне конкурентоспособны и готовы удовлетворить практически любые потребности пользователей в этом сегменте, — рассказали корреспонденту ФАН в компании «Доктор Веб». — Мы позитивно относимся к тому, что государство последовательно проводит политику по расширению предложения отечественного ПО российским пользователям, в том числе на мобильных устройствах».

Добавим, что ранее Институт развития Интернета дал обзор отечественных альтернатив для предустановки на смартфоны в девяти из 12 категорий. В реестр обязательных отечественных мобильных приложений могут войти приложения браузера/поиска, электронной почты/web-сервиса, облачного хранилища, карт, социальных сетей, средств видеохостинга, офисных редакторов и мессенджеров.

Генеральный директор Института развития Интернета Сергей Петров прокомментировал список отечественных приложений и отметил, что «пользователи должны получить право выбора, проголосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций». По его мнению, российские разработчики уже добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками.

«Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее», — считает эксперт.

Судя по обзору Института развития Интернета, ничуть не уступают иностранным аналогам российские карты («Яндекс» превосходит Google по покрытию и детализации России и европейских стран, кроме того, в него встроена «Народная карта», а 2GIS собрал самую актуальную базу организаций по стране).

Музыкальные российские сервисы обладают достойной библиотекой и подстраиваются под пользователя не хуже иностранных, а российские антивирусы опережают схожие продукты по количеству скачиваний.

Также эксперты обращают внимание на категорию платежных сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В России есть собственная система мобильных платежей Mir Pay для карты «Мир», но она пока не слишком популярна у пользователей.