Российским пенсионерам добавят денег: кто получит прибавку с 1 августа

Примерно 14 миллионов пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа 2019 года. Около полумиллиона получателей пенсий могут рассчитывать и на другие выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Кто получит прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий на этот раз коснется работающих пенсионеров, которые были официально трудоустроены в 2018 году.

Как работающим пенсионерам получить прибавку с 1 августа

Для этого ничего делать не нужно: индексация пенсий носит так называемый беззаявительный характер. То есть перерасчет будет производиться без заявления пенсионера. В ходе переасчета будут увеличены страховые пенсии работавших в 2018 году пенсионеров.

Насколько увеличатся пенсии работающих пенсионеров

Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в ПФР.

Как будет рассчитываться прибавка

Максимальное увеличение пенсии будет ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года. Эта сумма составляет 261,72 рублей, рассказали в ПФР.

На эти цели в бюджете Пенсионного фонда заложено 10,6 млрд рублей.

Какие еще дополнительные выплаты ждут пенсионеров с 1 августа

Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа пенсионерам будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений. Речь идет о накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате и единовременной выплате. Этот перерасчет зависит в основном от инвестирования средств управляющими компаниями.

По данным ПФР, этот перерасчет пенсионных накоплений затронет около полумиллиона пенсионеров.

Как растут пенсии в России

В конце июля Росстат сообщал, что рост реальных пенсий в июне 2019 года оставил 1,4%. Это самый высокий показатель с начала 2019 года. Столь внушительный рост связан с увеличением после пересчета размера пенсий малоимущих пенсионеров. Сообщается также, что средний размер назначенных в январе — июне 2019 года пенсий составил 14 тысяч 135 рублей.