Эксперт объяснил статистику гибели россиян в Анталье

Москва, 31 июля. Главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков прокомментировал информацию о гибели россиян в турецкой Анталье.

По его словам, данная ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим. Схожую печальную статистику демонстрируют и российские курорты. К примеру, Крым или Краснодарский край.

«В рамках общего числа наших туристов, которые едут в Турцию, такая цифра далеко не печальная. Я не считаю эту ситуацию пугающей. Если посмотреть статистику по югу России и зарубежных курортов, то внутри средних цифр мы окажемся с Турцией», — пояснил Песков порталу Ura.ru.

Редактор Turizm.ru отметил, что часто причиной несчастных случаев становится пренебрежение туристов к собственному здоровью. Он посоветовал отдыхающим внимательно следить за своим здоровьем и тем, что они едят. Особенно это важно для гипертоников и сердечников. Кроме того, важно не злоупотреблять со спиртным — это еще одна распространенная причина гибели на отдыхе.

Ранее сообщалось, что в июне Турцию посетило больше миллиона российских туристов. Это стало самым высоким показателем посещаемости республики за последние 19 лет. При этом поступала информация о том, что с начала года в Анталье скончалось несколько десятков россиян.