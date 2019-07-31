МЧС спасло от пожаров 32 населенных пункта в Красноярском крае

Красноярск, 31 июля. МЧС РФ удалось отстоять от лесных пожаров в Красноярском крае 32 населенных пункта, сейчас опасность им не угрожает, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Красноярске.

«32 населенным пунктам с населением 11 тыс. человек была потенциальная опасность. Можно сказать, что группировка отстояла их», — сообщил Чуприян, добавив, что никакой опасности для населенных пунктов нет.

По словам замминистра, согласно последним данным космического мониторинга, 25 населенных пунктов находятся в районе пожаров, четыре — в пятикилометровой зоне. Сотрудники МЧС контролируют ситуацию.

По данным федеральной «Авиалесоохраны» на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров фиксируется в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае — более 1 млн га, в Иркутской области — около 700 тыс. га.

В среду президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. Такое решение он принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Как сообщала «Газета.ру», для борьбы с огнем ведомство намерено отправить в Красноярский край 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оснащенных специальными водосливными устройствами.

В среду стало известно, что к тушению пожаров приступили самолеты МЧС России. Самолет Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район Красноярского края. В течение последних суток удалось ликвидировать более 30 лесных пожаров. На данный момент потушено 4,5 тысячи гектаров леса.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что группировка по тушению лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 800 человек и 400 единиц техники. Также к тушению привлечены вертолет Ми-8 для переброски спасателей и аэромобильная группировка МЧС, предавал RT.