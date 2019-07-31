Москва, 31 июля. Адвокат осужденной в США Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что россиянка в настоящий момент находится во Флориде в тюрьме Таллахасси. Бутина чувствует себя намного лучше, добавил адвокат.

Адвокат Бутиной рассказал подробности содержания россиянки в тюрьме в США. По словам Дрисколла, в тюрьме Таллахасси Бутиной разрешено пользоваться аудиоплеером и слушать музыку. Кроме того, раз в неделю Бутина может общаться с родными по видеосвязи.

Адвокат добавил, что Бутина работает в тюрьме на кухне. Подзащитная воодушевлена тем, что в ближайшее время сможет вернуться на родину, сообщил Дрисколл в комментарии RT.

Бутина была задержана в середине лета прошлого года по обвинению в ведении деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента». В апреле 2019 года суд США приговорил девушку к 18 месяцам лишения свободы. Адвокаты россиянки требуют учесть то время, пока она находилась в тюрьме во время следственных мероприятий. Бутина может быть выпущена из американской тюрьмы 25 октября текущего года.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Бутина стала жертвой обострившейся в США русофобии. Россиянка обратилась за помощью к соотечественникам, отметив, что у ее родных не хватает средств, чтобы оплатить адвокатов. Помощь Бутиной оказал Фонд защиты национальных ценностей. Возглавляемый Александром Малькевичем Фонд собрал 10 миллионов рублей для оплаты услуг адвокатов арестованной в Соединенных Штатах россиянки.