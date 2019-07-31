Россияне побили рекорд посещаемости Турции за последние 19 лет

Москва, 31 июля. Более миллиона российских туристов посетили Турцию в июне. Об этом среду сообщает министерство культуры республики.

Таким образом, российские отдыхающие побили рекорд, продемонстрировав самые высокие показатели посещаемости за последние 19 лет. Отметим, что в июне прошлого года показатели были сопоставимые, но все же немного ниже — 989 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что несколько десятков россиян умерло на курорте в турецкой Анталье. Причины смертей — самые разные. От злоупотребления алкоголем, до невнимательного поведения в воде и беспечности во время выезда на экскурсии. Кроме того, есть проблема смертности среди пожилых туристов, которые нередко погибают от инфарктов, инсультов и сердечных приступов во время отдыха.

Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза призвал россиян трезво оценивать состояние здоровья и соблюдать рекомендации врачей. В первую очередь, это касается путешественников в возрасте и туристов, страдающих от хронических заболеваний. Они, как известно, могут обостриться в условиях жаркого и влажного климата.