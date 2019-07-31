Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 31 июля. Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о введении санкций против всех, кто участвует в проекте «Северный поток — 2».

Санкции грозят компаниям и физлицам, которые продают или сдают в аренду корабли для строительства газопровода, обслуживают подобные суда или страхуют их. В частности, под ограничительные меры могут попасть швейцарская Аllseas и итальянская Saipem, которые укладывают трубы на морском участке «Северного потока — 2», сообщает агентство Reuters.

Отметим, что для окончательного принятия санкций они должны получить одобрение Палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что точка невозврата по «Северному потоку — 2» уже давно пройдена, и проект не остановить. По его словам, газопровод будет построен к концу этого года.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.