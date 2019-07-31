Медведев поручил выделить деньги на тушения лесных пожаров в регионах

Красноярск, 31 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске сообщил, что поручит выделить средства для тушения лесных пожаров в российских регионах.

В среду глава правительства прибыл в Красноярск на совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами в нескольких регионах Сибири. Медведев обратил внимание на то, что на данный момент угрозы для жизни людей нет, однако прогноз остается неблагоприятным. Премьер-министр РФ поручил продолжать борьбу с огнем в лесных массивах.

«Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем», — заявил премьер.

При этом Медведев обратил внимание региональных руководителей на то, что они несут ответственность за тушение пожаров.

«Это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — заявил глава кабинета министров.

Ранее власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Синоптики прогнозируют, что дым от них может накрыть Москву в случае появления антициклона. Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Это на 12% больше, чем в 2018 году. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия, а также в Иркутской области. Дым от горящих лесов виден даже из космоса.

В среду президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. Такое решение он принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Как сообщала «Газета.ру», для борьбы с огнем ведомство намерено отправить в Красноярский край 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оснащенных специальными водосливными устройствами.

Ожидается, что авиагруппировка будет полностью сформирована к утру 1 августа. Отметим, что привлеченные к тушению пожаров специалисты ВКС РФ имеют соответствующий опыт, поскольку в прошлом уже помогали МЧС в борьбе со стихийным бедствием.