Минобороны РФ создаст авиагруппировку для тушения пожаров к утру 1 августа

Москва, 31 июля. Министерство обороны РФ предоставило военно-транспортные самолеты Ил-76 для тушения лесных пожаров в Сибири. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, десять транспортников будут переброшены в Красноярск из семи регионов России.

«В состав авиационной группировки Минобороны вошли по два самолета от воинских частей ВТА, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области и по одному самолету из Иваново, Оренбурга, Пскова и Ульяновска», — говорится в сообщении.

Ожидается, что авиагруппировка будет полностью сформирована к утру 1 августа. Отметим, что привлеченные к тушению пожаров специалисты ВКС РФ имеют соответствующий опыт, поскольку в прошлом уже помогали МЧС в борьбе со стихийным бедствием.

Напомним, что ранее власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Синоптики прогнозируют, что дым от них может накрыть Москву в случае появления антициклона.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Это на 12% больше, чем в 2018 году. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия, а также в Иркутской области. Дым от горящих лесов виден даже из космоса.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.