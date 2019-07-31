Медведев проводит в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами

Красноярск, 31 июля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск на совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами в нескольких регионах Сибири.

В ходе совещания глава Кабмина РФ заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири остается сложной. Угрозы для жизни людей на данный момент нет, однако прогноз остается неблагоприятным, добавил Медведев. Премьер-министр РФ поручил продолжать борьбу с огнем в лесных массивах.

«Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление. Прогноз, который существует в настоящий момент, сложный, неблагоприятный», — заявил Медведев.

Кроме того, глава правительства РФ предложил пересмотреть существующие нормативы «зон контроля при пожарах». Медведев отметил, что на данный момент зоны контроля охватывают только те места, где бушует пожар, однако не распространяются на зоны задымления. Глава правительства РФ предложил пересмотреть документы, регламентирующие зоны задымления. Также Медведев поручил контролировать вопросы по предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне пожаров и следить за здоровьем жителей.

«Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем», — добавил Медведев.

При этом глава Кабмина РФ напомнил, что тушение пожаров находится под ответственностью региональных руководителей, поскольку тушить пожары надо на местах, а «не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов».

Леса Сибири горят уже в течение нескольких недель. Жители Сибирского федерального округа ранее подписали петицию с призывом ввести режим ЧС в регионе, опубликованную на сайте change.org. Из-за лесных пожаров в пяти регионах России был введен режим ЧС.

В среду стало известно, что к тушению пожаров приступили самолеты МЧС России. Самолет Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район Красноярского края. В течение последних суток удалось ликвидировать более 30 лесных пожаров на территории России. На данный момент потушено 4,5 тысячи гектаров леса.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что региональные власти должны взять под контроль ситуацию с лесными пожарами, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов. Премьер-министр также добавил, что главы регионов должны уделить особое внимание проблеме природных пожаров, поскольку в Сибири сохраняется высокий класс пожарной опасности и существует вероятность дальнейшего распространения лесных пожаров.