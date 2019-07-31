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Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

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Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 31 июля. Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки, об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 116 беженцев», — сказано в сообщении.

По данным Центра, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в Сирию вернулись 397 человек, в том числе 119 женщин и 202 ребенка. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» в Сирию прибыли 719 человек, в том числе 216 женщин и 367 детей. В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись девять сирийцев.

За минувшие сутки российский центр провел одну гуманитарную акцию в провинции Тартус, жителям Эль-Бейды выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны. Кроме того, за прошедшие сутки инженерные подразделения сирийской армии разминировали 2,27 гектара земли, обнаружили и уничтожили 106 взрывоопасных предметов в провинциях Даръа и Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»11на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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