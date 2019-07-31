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Речные круизы хотят запустить в Чернобыльской зоне

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Речные круизы хотят запустить в Чернобыльской зонеКиев, 31 июля. Власти Украины планируют запустить речные круизы в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

Госагентство разработало туристический маршрут по рекам Припять и Уж в Чернобыльской зоне отчуждения.

«Развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие пять лет почти в 10 раз», — пояснили в ведомстве.

В Госагентстве отметили, что речные прогулки в Чернобыльской зоне не представляют опасности для здоровья туристов, так как радиационный фон по круизному маршруту не превышает допустимых значений.

«Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей», — отметили в Госагентстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать Чернобыльскую зону отчуждения «точкой экономического роста и туристическим магнитом». 10 июля Зеленский подписал указ о снятии ряда запретов на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. Кроме того, Зеленский поручил правительству Украины принять меры для развития туризма в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей техногенной катастрофой в мировой истории. В зараженной зоне оказались сотни тысяч жителей Украины, Белоруссии и России. В ходе ликвидации последствий аварии была создана так называемая зона отчуждения.

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