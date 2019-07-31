Прокуратура проверит законность строительства особняка Пугачевой и Галкина в Подмосковье

Москва, 31 июля. Российский правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь.

Михайлов полагает, что при возведении объекта были нарушены нормы показатели высоты здания, соответствующие жилой застройке. Кроме того, ему не понятно, почему контролирующие органы зарегистрировали особняк и не обратили на этот вопрос никакого внимания, пишет Михайлов на своей странице в «ВКонтакте».

Отметим, что Михайлов уже не в первый раз выступает против российских звезд. В 2015 году он представлял интересы жителя Ростова-на-Дону, который пожаловался на певицу Земфиру, оскорбившую его во время концерта. В итоге ее обязали выплатить оскорбленной стороне 300 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.

О размере объекта можно судить по налогу на имущество, который в 2016 году составил 10 млн рублей. Кроме того, особняк ежемесячно «съедает» приличную сумму за обслуживание. Электричество звездной паре обходится в 5 тыс. рублей в месяц, газ — в 20 тыс. рублей, а работники (уборка бассейна, дома, охрана территории) получают по 500 рублей в день.

Ранее Галкин раскритиковал «гламурный Instagram», который пытается пиариться на теме сибирских пожаров.По словам артиста, он вовсе не пытается оправдать чиновников, которые утверждают, что бездействие — лучший план борьбы со стихийным бедствием. Речь идет о том, что потушить 3 млн гектаров горящего леса в одночасье невозможно.