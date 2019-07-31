Клинический психолог объяснил пристрастие Волочковой к провокационным фото

Москва, 31 июля. Эпатажные снимки в социальных сетях, которые публикует известная российская балерина Анастасия Волочкова, возможно, связаны со стремлением понравиться и показать свои достижения. С такой точкой зрения выступил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Ранее балерина отправилась на отдых в Грецию. О том, как проходит отпуск, она рассказывает на своей странице в Instagram, где публикует фотографии, в том числе — откровенные и провокационные. При этом в публикациях балерина к кому-то обращается. Как предполагают СМИ, слова артистки адресованы возможным хейтерам, несмотря на то, что комментарии к ее постам отключены.

Психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что причины эпатажного поведения звезды кроются в желании понравиться и показать, сколько сил она вложила в свое тело. Так эксперт объяснил пристрастие Волочковой к провокационным фото. Кроме того, он посоветовал «вспомнить Ван Дамма»: актер тоже известен шпагатами, за которые общественность критикует российскую балерину.

«Мне сказали, что раздражают ее частые шпагаты, но это тоже естественно, если я умею садиться на шпагат, то я буду это демонстрировать. Если вспомнить Жан-Клод Ван Дамма, он тоже везде садится на шпагат, так что тут ничего болезненного нет», — отметил Валентин Денисов-Мельников в комментарии Nation News.

Специалист добавил, что, возможно, артистке хочется продемонстрировать, чего она добилась, и доказать свои достижения тем людям, которые в нее не верили или мешали ей.

«Ты чего-то добиваешься и хочешь сказать с чувством: «Выкусите». Но это тоже естественно, я ничего необычного в аккаунте не увидел», — резюмировал специалист.

Ранее СМИ сообщили, что новый водитель Анастасии Волочковой трижды ставил люксовый Maybach звезды на ремонт. При этом на счету автомобиля, принадлежащего балерине, уже 44 штрафа. Большинство из них появились после смены водителя.