Курс грузинского лари обновил антирекорд

Тбилиси, 31 июля. Нацбанк Грузии установил антирекорд обменного курса, стоимость одного доллара достигла отметки 2,97 лари, сообщается на сайте регулятора.

В Тбилиси 20 июня стартовали акции протестов, что молниеносно ударило по курсу национальной валюты по отношению к доллару. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, на 1 августа курс установили на уровне 2,97 лари за доллар.

Глава регулятора Коба Гвенетадзе назвал главными причинами обесценивания валюты «внешний шок» и падение турпотока. На курсе также отражается падение иностранных инвестиций, пишет РИА Новости.

В Грузии повысилась цена на бензин, скачки обменного курса могут привести к «плачевным результатам», считает эксперт по экономике Ника Шенгелая.

Ранее в Тбилиси прошел митинг за восстановление отношений с Россией. Представитель городского совета Тбилиси Гочи Тевдорадзе считает, что необходимо наладить авиаперелеты между двумя странами.

В МИД России отметили, что выступают за нормализацию отношений. По словам министра Сергея Лаврова, обе страны веками жили в мире.