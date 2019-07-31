Путин подпишет стратегическое соглашение в ходе визита в Индонезию

Москва, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин подпишет ряд документов с властями Индонезии в ходе визита в страну, об этом рассказал посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

По словам дипломата, Путин может посетить Индонезию в конце текущего года или в начале следующего. Однако точная дата визита пока не согласована. Посол выразил надежду, что визит завершится подписанием ряда стратегических документов.

«Надеемся, что эта встреча будет продуктивной и будет подписан пакет документов. Я не могу вдаваться в детали. Некоторые соглашения до сих пор находятся на стадии обсуждения», — заявил посол в комментарии ТАСС.

Суприяди также не исключил подписание соглашения об упрощении визового режима в ходе визита Путина в Индонезию. Дипломат напомнил, что Россия и Индонезия ведут стратегическое взаимодействие с 2004 года.

«И мы собираемся подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Владимиром Путиным, когда он приедет», — добавил посол.

Ранее в Кремле сообщили, что в настоящий момент прорабатываются детали визита Путина в Монголию на торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе. В конце мая стало известно, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в страну осенью для участия в празднованиях в честь 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол.