Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин подпишет стратегическое соглашение в ходе визита в Индонезию

138
0 Оставить комментарий

Путин подпишет стратегическое соглашение в ходе визита в Индонезию

Москва, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин подпишет ряд документов с властями Индонезии в ходе визита в страну, об этом рассказал посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

По словам дипломата, Путин может посетить Индонезию в конце текущего года или в начале следующего. Однако точная дата визита пока не согласована. Посол выразил надежду, что визит завершится подписанием ряда стратегических документов.

«Надеемся, что эта встреча будет продуктивной и будет подписан пакет документов. Я не могу вдаваться в детали. Некоторые соглашения до сих пор находятся на стадии обсуждения», — заявил посол в комментарии ТАСС.

Суприяди также не исключил подписание соглашения об упрощении визового режима в ходе визита Путина в Индонезию. Дипломат напомнил, что Россия и Индонезия ведут стратегическое взаимодействие с 2004 года.

«И мы собираемся подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Владимиром Путиным, когда он приедет», — добавил посол.

Ранее в Кремле сообщили, что в настоящий момент прорабатываются детали визита Путина в Монголию на торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе. В конце мая стало известно, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в страну осенью для участия в празднованиях в честь 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров