Минобороны подключится к тушению пожаров в Сибири. События дня. ФАН-ТВ

К тушению пожаров присоединится Минобороны

Военнослужащие министерства обороны подключатся к тушению пожаров в Сибири — такое решение президент России Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных Сил в Иркутской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля. В нескольких регионах страны введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае к тушению пожаров уже привлекли авиацию.

«Сегодня продолжалась работа авиации в Кежемском, Богучанском и в Эвенкийском районах. Проведены сливы воды на кромку тушения пожаров, проводится работа по защите населенных пунктов. Доставлена дополнительная группировка в населенные пункты в Эвенкийском районе», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Добавим, сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.