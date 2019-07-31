Минобороны подключится к тушению пожаров в Сибири. События дня. ФАН-ТВ

К тушению пожаров присоединится Минобороны
Военнослужащие министерства обороны подключатся к тушению пожаров в Сибири — такое решение президент России Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных Сил в Иркутской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля. В нескольких регионах страны введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае к тушению пожаров уже привлекли авиацию.
«Сегодня продолжалась работа авиации в Кежемском, Богучанском и в Эвенкийском районах. Проведены сливы воды на кромку тушения пожаров, проводится работа по защите населенных пунктов. Доставлена дополнительная группировка в населенные пункты в Эвенкийском районе», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.
Добавим, сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.
Twitter российского посольства заблокирован
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии. Действие страницы было приостановлено после публикации сообщения с критикой на организацию «Белые каски». Об этом сообщило посольство РФ в ЮАР.
«Официальный аккаунт посольства России в Сирии был заблокирован вчера без каких-либо объяснений. Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети», — МИД РФ в Twitter.
Российская дипмиссия в ЮАР отметила, что аккаунт посольства в Сирии не был верифицирован. И это лишь доказывает, что «обычным» страницам, похоже, запрещено высказывать иное мнение. Россия призывает сеть микроблогов Twitter снять блокировку с официального аккаунта российского диппредставительства в Дамаске. Напомним, именно «Белые каски» в апреле 2018 года заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года факт инсценировки химатаки подтвердил продюсер BBC Риам Далати.
США опасаются волны терроризма в Сирии
США опасаются возникновения новой волны терроризма. Источником может стать лагерь беженцев «Аль-Хол», контролируемый проамериканскими силами в провинции Хасака. Как заявил замкомандующего коалицией генерал-майор Алекс Гринкевич, в лагере есть многочисленные идеологи запрещенной в России группировки «Исламское государство». Так он прокомментировал попавшую в интернет видеозапись, где беженцы в «Аль-Холе» приветствуют флаг запрещенной в РФ организации ИГИЛ. В том, что США заботливо сохраняют возможности для нового всплеска терроризма в Сирии, нет ничего удивительного, так считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
«Соединенные Штаты будут продолжать политику «консервирования» террористов для того, чтобы использовать их в нужный момент. Штаты не могут повлиять на ситуацию в Сирии, как ни стараются. Однако боевики остались как удобный инструмент, который могут потом использовать для решения различных задач», — убежден эксперт.